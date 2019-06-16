Aliağa'da 3 araç kaza yaptı: 2 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir–Çanakkale karayolu Yeni Şakran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çanakkale istikametinde ilerleyen O6 BFB 81 plakalı otomobil sürücüsü M.F.H., önünde aynı yönde seyir halinde bulunan K.Ç. idaresindeki 10 KK 665 plakalı otomobil ve S.U. yönetimindeki 35 VEB 68 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 35 VEB 68 plakalı otomobil sürücüsü S.U. ile yanında bulunan yolcu İ.Y. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 acil servis ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Çiğli Araştırma Devlet hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.