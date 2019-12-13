Aliağa'da 3 bin 240 sokak hayvanı tedavi edildi

İki veteriner hekim, dört saha personeli ve bir büro personeli ile görevini sürdüren Aliağa Belediyesi veterinerlik birimi, sokak hayvanlarının tedavi süreçleri ile yakından ilgileniyor. Veterinerlik birimi, 2019 yılı içerisinde vatandaşlar tarafından getirilen yada ihbar üzerine tedavi altına alınan 612 kediyi ve 462 köpeği kısırlaştırdı.

Ameliyat edilen hayvanların tamamına çip taktıklarını belirten Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, toplam bin 462 sokak hayvanına da kısırlaştırma işlemi yaptıklarını söyledi. Güçlü ayrıca, yıl içerisinde kırık ve fıtık ameliyatlarının yanı sıra 17 adet de amputasyon yaptıklarının altını çizdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan çip uygulaması sayesinde sokak hayvanlarının daha önce kontrolden geçip geçmediği, aşılanıp aşılanmadığı ve kime ait olduğunu sistem üzerinden takip ettiklerini de ifade eden Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, “Çipli takip sistemi Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2015 yılında faaliyete geçirildi. Sistem sayesinde ne kadar ameliyat yaptığımız bakanlık tarafından takip ediliyor. Bakanlığın online olarak kurduğu yaban hayatı sistemi ile tedavi ettiğimiz hayvan sayısı bakanlık tarafından izleniyor” dedi.

Öte yandan, veterinerlik birimi tedavi süreçlerinin yanı sıra belediye sınırları içerisinde çeşitli parklara ve sokaklara su kapları koyarak beslenme noktaları oluşturulmaya devam edildiği belirtildi.