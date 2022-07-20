Orman yangınlarına sebebiyet vermemek amacıyla Aliağa'da 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

İzmir İl Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan 28.04.2022 tarih ve 2022 /1 sayılı kararın 31. Maddesine dayanarak 31 Ekim 2022 tarihine kadar Aliağa'da ormanlık alanlara girmek, piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı.

Aliağa Orman İşletme Şefliği, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artış göstermesiyle birlikte vatandaşların ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınmaları ve ormanlık alanlarda görülebilecek en küçük ateşte 112 Acil Çağrı Merkezi Yangın İhbar Hattını aramaları gerektiği hususunda bilgilendirmede bulundu.

Ormanlık alanlarda denetimlerini sürdüren Aliağa Orman İşletme Şefliği, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ormanlık alanlara giriş yasağında kurallara uymayanlara yasal işlem yapıyor.