Aliağa'da 373. kısa dönem erlerin yemin töreninde duygu dolu anlar

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nda, kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 161 er törenle yemin etti.

373. kısa dönem erler, yemin töreni heyecanı yaşadı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nda da vatani görevini yapan askerler, Aliağa Belediyesi Yeni Mahalle Düğün Salonunda yemin etti.

Askerlerin yemin törenine aileleri katılırken, vatani görevini yerine getiren oğullarını gören aileler zaman zaman duygulandı. Aileler bu özel anları ise cep telefonuna kaydetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İzmir İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Recep Akkaya, "İçeceğiniz bu ant; vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi, aynı zamanda kanun ordusu jandarmanın bir mensubu olduğunuzun kabul belgesidir. Hürriyet ve bağımsızlığımızın, toprak bütünlüğümüzün, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin savunucusu ve her an göreve hazır olan jandarma teşkilatının birer ferdi olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yemininize bağlı kalıp her türlü şer unsurlarına karşı mücadele edeceksiniz" dedi.

Omuz omuza yemin ettiler

Konuşmaların ardından Türk bayraklarına sarılı masaların üzerinde bulunan silahlara el koyan erler, omuz omuza vererek hep bir ağızdan yemin etti. Yemin töreninin ardından sporda başarılı olan Jandarma er Ömer Öztürk'ün hediyesi, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt tarafından verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na ilk katılan er olan, Jandarma Er Abdullah Kevgir'in ödülünü ise Albay Recep Akkaya verdi. Yine Eğitimde başarılı olan Jandarma er Fatih Keleş'in ödülünü Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Nevzat Ak takdim etti. Tören sonrası yemin eden erler, aileleri ile buluşarak hasret giderdi.

Yemin törenine ayrıca; Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Nevzat Ak, İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurum Müdürü Vural Temür, T 3 Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Mustafa Sönmez de katıldı.