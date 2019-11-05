Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde ortaklaşa düzenlediği ‘Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Aliağa'da 38 bin 400 fidan hayat bulacak.

Daha yeşil bir Türkiye hedefi ile başlatılan kampanya çerçevesinde 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de fidan bağışçıları ve sahipleri tarafından 38 bin 400 fidan Aliağa'nın Samurlu Mahallesinde 30 hektarlık alana dikilecek. Fidan dikim işlemi 81 ilde 2023 noktada aynı anda gerçekleştirilecek. El ele, gönül gönüle gerçekleştirilecek olan fidan dikim etkinliğine Aliağa protokolü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterecek. Etkinlikte çam fidanı ve mavi selvi dikimi yapılacak.

Türkiye genelindeki kampanya ile 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakan Tarım ve Orman Bakanlığı dünya rekoruna koşuyor. Kampanya dahilinde 11 milyon fidan hedeflenirken sahiplenen fidan sayısı 12 milyonu geçti. Türkiye'de iller bazında kampanyaya katılım oranı gün geçtikçe artıyor. Son verilere göre iller bazında kampanyaya en fazla katılım yüzde 162 ile Isparta. Isparta'yı Manisa, Bingöl, Tunceli ve Yozgat takip ediyor. İzmir'de ise katılım oranı yüzde 101'e ulaştı. İzmir'de hedeflenen fidan sayısı 300 bin iken sahiplenilen fidan sayısı 303 bin 312'ye ulaştı.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar https://gelecegenefes.com/ sayfasını ziyaret ederek kampanya ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilecek ya da fidan sahiplenebilecek.