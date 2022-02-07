Aliağa'da 4. At-Çek Balık Avı festivali heyecanı

Aliağa Belediyesi tarafından 3 yıldır düzenlenen At-Çek Balık Avı Festivali'nin 4'üncüsü bu yıl 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde Aliağa'nın Mavi Bayraklı Plajı Ağapark'ta yapılacak.

Deniz, Çevre Koruma ve Doğa Sevgisi konusunda farkındalık oluşturması amacıyla Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın 'Çevre ve Turizm' vizyonu kapsamında düzenlenen At-Çek Balık Avı Festivaline Türkiye'nin dört bir tarafından balık avı tutkunlarının katılması beklenirken, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi festivale bu yıl da yoğun bir katılım bekleniyor.

Kontenjanı 200 kişilik yarışmacı olarak belirlenen Festival katılımcıları, Mavi Bayraklı Ağapark Sosyal Yaşam ve Plaj tesislerinde 26 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'de toplanmayla başlayacak. Saat 15.00'de Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu'nun katılacağı “Denizlerimizdeki istilacı türler ve bu türlerin Amatör Balıkçılığa etkileri” konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 16.00'da ise “Denizlerimizde sürdürülebilir Amatör Olta Balıkçılığı” söyleşisinde Doç. Dr. Ali Ulaş, katılımcılarla birlikte olacak. Yarışmacı kura çekimi ve kayıtlar saat 16.30'da başlayacak. Aliağa 4. At Çek Balık Avı Festivali saat 18.30'da açılış konuşmalarıyla birlikte başlayacak. Saat 20.00'de akşam yemeği, 03.00'de gece çorbası ikramlarının ardından 27 Şubat Pazar sabahı saat 09.00'da yarışma tamamlanacak. Festival, 09.30'daki kahvaltının ardından ödül töreniyle sona erecek.

Festivalde, amatör olta balıkçılığının tanıtılması, sürdürülebilir avcılık ruhu kapsamında yakala-bırak alışkanlığının kazandırılması ve amatör balıkçılığın bir dalı olan spin (at-çek) avcılığının sevdirilmesi amaçlanıyor. Yarışma kültürü anlayışını geliştirmeyi de hedefleyen etkinlik, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ Hükümlerine göre yapılacak. Spin avcılık kategorisinde yapılacak yarışmada avlanacak balıklarda tebliğe uygunluk şartı aranacak.

Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen ve sektörün öncüsü Salt, Çağlarav, Apnea, aliagaavmarket.com gibi kuruluşlarca desteklenen festivalde dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek. Festivale yarışmacı olarak katılmak için Aliağa Gençlik Merkezi'ne şahsen başvurulacak ya da Aliağa Gençlik Merkezi'nin 0232 616 7071 nolu telefonuna ulaşılabilecek. Türkiye genelinden festivale katılım ve kayıt için 0536 546 3735 nolu telefondan bilgi alınabilecek.