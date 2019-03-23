Aliağa'da 600 fidan toprakla buluştu

İzmir'de, daha yeşil bir Aliağa için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, öğrenciler ile birlikte periyodik olarak gerçekleştirdiği fidan dikim etkinliklerine bir yenisini daha eklerken, etkinlikte 600 fidan toprakla buluştu.

Aliağa'da farklı okullarda eğitim gören 350 öğrenci “Bir Fidanda Sen Dik” etkinliğinde bir araya geldi. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, İZBAN istasyon arkası 20 dönümlük alan üzerinde 600 adet çam fidanını toprakla buluşturarak can suyu verdi. Etkinliğe Mavi Bayraklı Ağapark temsilcileri de katılarak destek verdi.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerle birlikte fidan dikti. Özellikle minik öğrencilerin sevgi seliyle karşılaşan Başkan Serkan Acar, öğrencilerin fotoğraf ve öz çekim isteklerini de geri çevirmedi.

Fidan dikimi etkinlikleri sayesinde öğrencileri bir araya getirerek hem sosyalleşmelerine katkı sağladıklarını hem de doğa bilinci aşıladıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan, gerçekleştirilen fidan dikim etkinlikleri ile son bir yılda iki bine yakın fidan diktiklerini söyledi.

Aliağa Belediyesi olarak gelecek kuşaklara yeşil bir kent bırakabilme hedefiyle çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Ayan, “Rutin olarak yaptığımız ağaçlandırma, peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra zaman zaman öğrencilerle de bir araya gelerek fidan dikimi etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize ağaç sevgisi ve doğa bilincinin aşılanması adına bu tür faaliyetleri çok önemsiyoruz. Okullarımız fidan dikim etkinliklerine her zaman ilgi gösteriyor. Öğrenciler bu etkinliklerle hem kendi geleceklerine hem de kendilerinden sonra gelecek olan nesillere önemli bir miras bırakacaklar” dedi.