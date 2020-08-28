Aliağa'da 7 ayda 265 çift nikah masasına oturdu

Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğundan alınan bilgilere göre, 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde 265 çift nikâh masasına oturdu. Farklı ülkelerden yabancı uyruklu 4 erkek ve 15 kadın, bu dönemde Türk vatandaşı ile nikâh kıyarak hayatlarını birleştirdi.

Aliağa Belediyesi Nikâh Memuru Sezen Kutlu, 7 aylık dönemde en fazla nikâhın temmuz ayında kıyıldığını açıkladı. Korona virüsü salgını nedeniyle pandemi koşullarında gerçekleşen nikâhlarda önlemlere dikkat edildiğini ifade eden Kutlu, "Bu dönemde Korona virüsü salgını nedeniyle çiftler nikâhlarını erteledi; ancak haziran ayı itibariyle bir artış oldu. 7 aylık dönemde en fazla temmuz ayında 92 nikâh kıyıldı. Salgın nedeniyle nikah törenlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Nikâh salonumuzda sosyal mesafeye uygun olarak oturma düzeni sağlıyoruz. Belediye girişinde çiftlerimizin ve misafirlerimizin ateş ölçümlerini sağlıyoruz. Dezenfektan ve maske dağıtımı ile misafirlerimizi içeri alıyoruz. Gelin ve damadımız başta olmak üzere nikâha katılanların tamamının maskeli olmasını istiyoruz" dedi.