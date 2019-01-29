Aliağa'da 7'den 77'ye kültür sanat

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak çocuklar için hazırladığı "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri kapsamında, birbirinden eğlenceli çizgi sinema filmleri ekrana gelmeye devam ediyor. Çocukların yanı sıra büyükler için planlanan Aliağa'da Sinema Günlerin de ise son dönemin başarılı Türk filmleri sinemaseverler ile buluşuyor.

"Aliağa'da Tatil Var" ve "Aliağa'da Sinema Günleri" 7'den 77'ye herkese sinema şöleni yaşatıyor. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda kurulan 800 metre kare kapalı alana sahip Aliağa'nın ilk geçici gösteri merkezinde ücretsiz olarak gösterime sunulan filmler yoğun ilgi görüyor.

Film gösterimleri kapsamında, 30 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 18.30'da "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı" isimli çizgi sinema çocuklar için gösterime sunulacak. Çizgi sinemanın hem ardından saat 20.30'da başrollerini Ozan Güven, Belçim Bilgin, Meryem Uzerli, Okan Yalabık ve Bora Akkaş'ın paylaştığı "Annemin Yarası" adlı film gösterime sunulacak. Sinemaseverlere nostaljik bir film keyfi yaşatacak olan Aliağa Belediyesi, film öncesinde izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikramlarında da bulunacak.

Aliağa'da Sinema Günleri'nin gösterim takvimi şöyle;

30 Ocak Çarşamba: 18.30 Evcil Hayvanların Yaşamı (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Annemin Yarası

1 Şubat Cuma: 18.30 Çılgın Hırsız 3 (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Ay Lav Yu Tu

2 Şubat Cumartesi: Saat 18.30 Emojiler (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Deli Dumrul

3 Şubat Pazar: 18.30 Evcil Hayvanların Yaşamı (Çizgi Sinema)

Saat 20.30 Düğüm Salonu