Aliağa'da açan çiçekler rengarenk görüntü oluşturdu

Ağaçlandırma, peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarıyla dikkat çeken Aliağa Belediyesi'nin, geçtiğimiz yıl diktiği mezem çiçekleri açmaya başladı. Kente bahar havası yaşatan çiçekler, mor renkleriyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Aliağa Belediyesi; park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını rengarenk çiçeklerle süslemeye devam ediyor. Yılın her dönemi kentin birçok noktasını mevsimine özgü farklı türlerden binlerce mevsimlik çiçekle donatan belediye, cadde, sokak ve parklara baharın renkleriyle yeniden hayat veriyor. Geçen yıl dikilen ve yeni yeni açmaya başlayan mezem çiçekleri ise mor renkleriyle ilgi çekti.

Aliağa'nın cadde ve sokaklarını rengarenk çiçeklerle donatmaya devam ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, “Yeni Mahalle Abdi İpekçi Caddesi, Siteler Mahallesi İstasyon Caddesi, Fatih Caddesi, 538 sokak başta olmak üzere belirli noktalara 2020 yılı içinde mezem bitkisi diktik. Mezem çiçeği fazla su istemiyor, erozyonu önlüyor. Tüm bunlarla birlikte hoş görüntüsüyle mayıs ayının geldiğini müjdeliyor. 2021 yılı içinde kent genelinde yapacağımız bitkilendirme ve çiçeklendirme çalışmalarıyla estetik görüntüyü artıracağız” dedi.