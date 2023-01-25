Aliağa'da açılan şirket sayısı yüzde 22 arttı

İzmir Aliağa'da 2022 yılında açılan şirket sayısı yüzde 22,9 arttı, kapanan firma sayısında ise yüzde 3,53 oranında azalma oldu.

Türkiye'de ticaret ve sanayi potansiyeli en güçlü ilçelerden biri olan ve rafineri, petrokimya, demir çelik, enerji, liman, lojistik ve gemi söküm gibi stratejik sektörlere ev sahipliği yapan Aliağa, Türkiye'nin pek çok bölgesinin aksine 2022 yılını oldukça hareketli geçirdi. 2022 yılında Aliağa'da açılan şirket sayılarında artış yaşanırken, kapanan şirket sayıları da azalış gösterdi. 2022 yılında kentte açılan firma sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,39 oranında artarken, kapanan firma sayısında ise 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,53 oranında azalma oldu.

Açılan şirket sayısı 317'ye yükseldi

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, 2022 yılında ALTO'ya 317 şirketin kaydının yapıldığını, 109 firmanın ise kaydının silindiğini ifade etti. Aliağa iş dünyası olarak ekonomide yaşanan olumsuzlukların negatif etkilerine rağmen, ülke ve bölge ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Ertürk, “2021 yılında ilçemizde toplam 259 şirket kurulmuştu, 2022 yılında bu rakam yüzde 22,39 düzeyinde artarak 317'ye yükseldi. 2021 yılında kentte kapanan şirket sayısı ise 113'ten 109'a geriledi. Böylece kapanan şirket sayısında düşüş oranı yüzde 3,53 oldu. Müteşebbislerimiz olumsuz şartlara rağmen üretim, yeni yatırım, ihracat yapma ve istihdam sağlama isteğini koruyor” dedi.

"Aliağa'nın ülke ekonomisine katkıları her geçen gün artıyor"

İlçedeki yatırımların seyrinin, geleceğe dair umutlarını artırdığını söyleyen Ertürk, “Yatırımcılarımız zorlu bir dönemde elini taşın altına koyarak yatırıma, üretime, istihdam sağlamaya devam ettiler. Demir çelikten, petrokimyaya; rafineriden enerji sektörüne; liman ve deniz ticaretinden gemi geri dönüşümüne kadar birçok farklı sektörde Türkiye'nin ve bölgemizin gurur kaynağı olan Aliağa'nın ülke ekonomisine katkıları her geçen gün artıyor. Aliağa Ticaret Odası olarak bu artışın istikrarlı ve sağlıklı olması için her alanda çaba gösteriyoruz. Yatırım ve istihdam alanları oluşturma çabası içerisinde olan tüm müteşebbislerimize oda olarak desteklerimizi sürdüreceğimizi belirterek kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.