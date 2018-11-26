Aliağa'da ağustos ayından bu tarafa beş caretta caretta ölüsü bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesi'nde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölüsü bulundu. Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, "Caretta carettaların ölümü birçok nedene bağlı olabiliyor. Ağustos ayından bu tarafa beş adet kaplumbağa ölüsü bulduk" dedi.

Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesi'nde, caretta caretta türü kaplumbağanın ölüsünü gören vatandaşlar, Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi'ne haber verdi. Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, ölü caretta caretta üzerinde yaptığı incelemede, yaklaşık 80 santimetre boyunda, 50 kilo ağırlığındaki deniz kaplumbağasının uzun süre önce ölmüş olduğunu belirledi.

Sağ ön ayağının daha önce kopmuş ve iyileşmiş olduğu tespit edilen caretta carettanın kesin ölüm nedeni ise belirlenemedi. Ölü kaplumbağa, yapılan incelemelerin ardından belediye ekipleri tarafından uygun bir yere götürülerek gömüldü.

Ağustos ayından bugüne beş adet caretta caretta ölüsü bulduklarını belirten Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, "Caretta carettaların ölümü birçok nedene bağlı olabiliyor. Son bulduğumuz caretta carettanın ölüm sebebi bulunamadı. Çok yaşlı olduğunu tahmin ettiğimiz caretta caretta uzun bir süre önce ölmüş ve üzerinde çürüme ve kokuşma başlamış" dedi.