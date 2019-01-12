Aliağa'da amatör balıkçıların hayatını kurtaracak seminer

İzmir'in Aliağa ilçesindeki amatör denizcilere, denizde karşılaşabileceği acil sağlık durumlarına karşı seminer verildi.

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER), "Denizde Aciller" konulu bir seminer düzenledi. Seminerde, denizde karşılaşabileceği acil sağlık durumlarına karşı bilgilendirme yapıldı. İnsanların, denizde başına gelebilecek kötü olaylarda neler yapması gerektiği konusunda geniş bilgilerin aktarıldığı seminer ilgi görürken, ALDER üyeleri anlatılanları dikkatli bir şekilde dinledi.

Ayrıca; özellikle denizdeki zehirli balıkların ısırması, arı, akrep sokmaları sonucu ne gibi ilk yardım uygulanacağı konusunda da ayrıca bilgiler verildi.