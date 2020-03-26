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Aliağa'da apartmanlar dezenfekte ediliyor

Halk sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı hijyen çalışmaları dört koldan sürerken, İzmir’in Aliağa ilçesinde merkez ve çevre mahallelerdeki apartmanlar dezenfekte edilmeye başlandı.

Halk sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı hijyen çalışmaları dört koldan sürerken, İzmir'in Aliağa ilçesinde merkez ve çevre mahallelerdeki apartmanlar dezenfekte edilmeye başlandı.


Aliağa Belediyesinin hijyen ekipleri, korona virüsü salgınına karşı tedbirlerini en üst seviye çıkardı. Kent genelinde vatandaşların sıklıkla kullandığı; camiler, okullar, dolmuş durakları, parklar, eczaneler, sağlık kurumları, işletmeler, dernekler, muhtarlıklar, kamu kurumları ile cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma programına apartmanların ortak kullanım alanlarını da dahil etti.


Dezenfekte çalışmalarına Yeni Şakran ve merkez mahallelerdeki apartmanlardan başlayan ekipler, hazırlanan plan ve program kapsamında kentteki tüm apartmanlarda dezenfekte işlemlerini kısa bir süre içerisinde gerçekleştirileceğini bildirdi.


Öte yandan Aliağa Belediyesi ekipleri, dairelerde dezenfekte çalışması yapmadığını bildirdi. Halkı bu konuda tedbirli olmaya davet eden Aliağa Belediyesi, kendisini ilaçlama ekibi olarak tanıtan ve belediyeden geldiklerini söyleyerek daire içerisine girmek isteyen kişi ya da kişilere itibar etmemeleri gerektiğini hatırlattı.

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