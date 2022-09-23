Aliağa'da aracıyla takla atan sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarpan ve daha sonra takla atan araç sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde Çaltılıdere mevkii üzerinde meydana geldi. İzmir'den Bergama yönüne gitmekte olan Burhan Karakuş (48) yönetimindeki 35 ABE 268 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Daha sonra takla atan araç, yol kenarındaki kömür deposunun önünde durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ağır yaralandığı belirlenen Karakuş, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Karakuş kurtarılamadı. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Burhan Karakuş'un cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.