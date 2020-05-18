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Aliağa'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Aliağa Belediyesi, korona virüse karşı mücadeleyi sürdürürken altyapı ve yol yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatları ile asfaltı olmayan cadde ve sokaklarda asfalt serimi başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolların da bakım ve yama işlemlerini tamamlıyor.


Mevsimin asfalt atılabilecek uygun koşullara kavuşmasıyla asfalt seferberliği başlatan Aliağa Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında Sanayi Sitesinde bir yoğunluk olmamasından yaralanarak yol çalışmalarını tamamlayarak gerek esnafa gerekse de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak.


Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Bahadır Turan koordinesinde başlayan çalışmaları Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk de yakından takip etti. Küçük Sanayi Sitesindeki bozulan yolların onarımı için Aliağa Belediyesinden talepte bulunduklarını belirten Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, bu talebe ivedilikle olumlu yanıt veren ve bozulan yollarda tamir çalışması başlatan Başkan Serkan Acar'a sanayi esnafı adına teşekkür etti. Başkan Acar'ın esnaf dostu bir başkan olduğunu ve bunu yaptığı hizmetlerle kanıtladığını vurgulayan Berk, “Başkanımızdan esnafımız için ne talep ettiysek geri çevrilmedik. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

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