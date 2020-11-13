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Aliağa'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle’de sıcak asfalt serimi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle'de sıcak asfalt serimi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 1408, 1412, 1413, 1415 ve 1416 sokakların asfalt serimi tamamlandı.


İzmir'in Aliağa ilçesinde kent içerisindeki yolların asfaltlanarak yüksek standartlı bir hale getirilmesinin amaçlandığı çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yeni Mahalle'de sıcak asfalt serimi çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 1408,1412,1413,1415,1416 sokaklardaki sıcak asfalt serimini tamamlayan ekipler, Rumeli Caddesi Aliağa Devlet Hastanesi bağlantısında çalışmalarına devam ediyor. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde ve sokaklara Aliağa Belediyesi tarafından aydınlatma ve trafik düzenlemesi çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Yolların asfaltlanarak daha konforlu, modern ve güvenli hale getirilmesini amaçlayan Aliağa Belediyesi, kış bastırmadan sıcak asfalt serimi çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

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