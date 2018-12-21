Aliağa'da at-çek balık avı festivalinde heyecan başlıyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan At-Çek Balık Avı Festivaline Türkiye'nin dört bir tarafından balık avı tutkunlarının katılması beklenirken, festivale yoğun bir katılım bekleniyor.

Aliağa'nın Mavi Bayraklı Plajı'nda iki gün sürecek olan ve yarın başlayacak olan At-Çek Balık Avı Festivali için kontenjanlar kısa sürede doldu. 200 kişi ile sınırlı olan kontenjanlara bin 500 yarışmacı başvurdu. Çanakkale, Antalya, Manisa, Trabzon, Muğla, İstanbul, Denizli gibi Türkiye'nin birçok şehrinden gelen yarışmacılar birinci olabilmek için kıyasıya bir mücadele verecek.

Festivalde, amatör olta balıkçılığının tanıtılması, sürdürülebilir avcılık ruhu kapsamında yakala-bırak alışkanlığının kazandırılması ve amatör balıkçılığın bir dalı olan spin (at-çek) avcılığının sevdirilmesini amaçlanıyor. Yarışma kültürü anlayışını geliştirmeyi de hedefleyen etkinliğin, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ Hükümlerine göre yapılacağı, spin avcılık kategorisinde yapılacak yarışmanın, avlanacak balıklarda tebliğe uygunluk şartı aranacağı belirtildi.

Aliağa Belediyesi'nin öncülüğündeki 22 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak yarışma, 23 Aralık Pazar günü saat 10.00'da düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.