Aliağa'da av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar bilgilendirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, av yasağının 1 Eylül'den itibaren sona ermesi ile birlikte denize açılan balıkçılara yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Aliağa Su Ürünleri Kooperatif'in ev sahipliğinde balıkçılar ile gerçekleştirilen toplantıya Aliağa Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanı Halil İbrahim Arslan, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selim Aksakallı, Aliağa Bölge Limanlar Başkanlığı personeli İrfan Asar Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mühendis Haşim Ceyhan, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Su Sporları Derneği (ALDER) ile Su Ürünleri Kooperatifi yönetimi ve üyeleri katıldı.

Yapılacak olan denetimlerde kontrol edilen hususlar, teknelerde bulundurulması gereken belgeler ve malzemeler, su ürünleri avcılığına ilişkin yasaklar ile av yasaklarına uymadıkları takdirde uygulanacak yasal işlemler toplantıda balıkçılara anlatıldı ve uyarılarda bulunuldu.

Toplantıda konuşan Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selim Aksakallı ilçede üç adet su ürünleri kooperatifi iki adet balıkçı barınağı bir adet amatör balıkçı derneği ve iki adet karaya çıkış noktası bulunduğunu ve orta ölçekli su ürünleri avcılığı yapıldığını belirten Aksakallı, “Ticari amaçlı balıkçılık av araçlarına markalama işlemlerini ilçemizde kısa bir sürede tamamladık. Toplamda 48 tekneye 404 av aracına markalama işlemi yapıldı” dedi.