Aliağa'da Bedia Akartürk rüzgarı

‘Ustalarla Muhabbet' konserlerinin ilkinde dev koronun onur konuğu olarak sahne alan halk müziğinin duayen ismi Bedia Akartürk, hafızalara kazınan eserlerini Aliağalılar için seslendirdi. Halk müziği tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği ve türkü şöleninin yaşandığı geceye katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, seslendirilen eserlere türküseverlerle birlikte eşlik etti.

Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda Sanat Yönetmeni Ali Hikmet Gökçen'in yönetmenliğinde düzenlenen konserde alkışlarla sahneye gelen usta sanatçı Bedia Akartürk, en nadide eserlerini ASEV THM Korosu ile birlikte söyledi. Kimi zaman hüzünlü kimi zaman neşeli türküler dinleyenleri mest etti. Sanatçının hayatından kesitler de barkovizyon eşliğinde seyirciyle paylaşıldı. Konserin bir bölümünde sahnede Bedia Akartürk ve koristlerle karşılıklı oynayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ‘Ödemiş Kavakları' isimli parçayı koroyla birlikte söyledi. ASEV THM Korosu ve usta sanatçı konser sonunda açıkhava tiyatrosunu tıklım tıklım dolduran Aliağalılar tarafından ayakta alkışlandı.

“Bedia Akartürk'ü Aliağa'mızda ağırlamaktan büyük onur duyduk”

Konserin son bölümlerinde usta sanatçıya Helvacı kilimi hediye ederek teşekkür eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Her şeyin ilki özel olur. Bu konserin de ilki çok özel olsun istedik. Bu nedenle ilk onur konuğumuz ülkemizin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk olmalıydı. Bedia Akartürk'ü Aliağa'mızda ağırlamaktan büyük onur duyduk. Konserin hazırlanmasında büyük emekleri olan sanat yönetmenimiz Ali Hikmet Gökçen'e, koristlerimize ve açık hava tiyatrosunu doldurarak yanımızda olan, her şeyin en iyisine layık Aliağa halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Burada duygulanmamak, coşmamak mümkün değil”

Aliağa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bedia Akartürk ise “Aliağa'da Türk Halk Müziği'ne gönül vermiş sanatseverler o kadar dikkatli ve o kadar candan hareket ediyor ki burada duygulanmamak, coşmamak mümkün değil. Türkülerimizde bizlere eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.