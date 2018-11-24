Aliağa'da bin zeytin fidanı toprakla buluştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, "Daha Yeşil Bir Aliağa" sloganıyla başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında bin adet zeytin fidanı toprakla buluştu.

Aliağa Belediyesi ile Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR)'nin iş birliğiyle fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Aliağa çıkışında bulunan 6 bin metrekarelik alan üzerinde yapılan etkinlikte, bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğine; Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mahmut Çetiner, Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan ve ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe katıldı. ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, yeşile ve çevreye duyarlılıklarından ötürü katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti.

Daha yeşil bir Aliağa için ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan, "Kent genelinde sürdürdüğümüz ağaçlandırma çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. Çevre Koruma Dergisi ile birlikte organize edilen faaliyet kapsamında bin adet zeytin fidanının dikimini yaptık. Burada yapılan ağaçlandırma çalışması hem Aliağamızın yeşil dokusuna katkı sağlayacak hem de gelecek nesillere miras olacak" dedi.