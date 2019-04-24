Aliağa'da binlerce kişiden milli egemenlik yürüyüşü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yılı binlerce kişinin katıldığı Milli Egemenlik yürüyüşü ile kutlandı.

Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan 99. yıl kutlama programı, binlerce Aliağalının katılımı ile gerçekleştirilen Milli Egemenlik Yürüyüşü ile başladı. Enka Salonu önünde toplanan binlerce Aliağalı öğrenci gruplarının eşliğinde İstiklal Caddesi güzergâhı üzerinden Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı'na kadar kortej halinde yürüdü.

Aliağa Belediye Bandosu'nun marşlarının da eşlik ettiği ve renkli görüntülere sahne olan korteje vatandaşların yanı sıra Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da katıldı. Yürüyüş esnasında pencere ve balkonlara çıkan vatandaşların yanı sıra çevredeki esnaflarda bu coşkuya, alkış tutarak ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ortak oldu. Dev Türk bayrakları ile Atatürk posterinin taşındığı kortej sırasında binlerce balon gökyüzüne bırakıldı ve ortaya seyrine doyulmaz bir görüntü çıktı.

Kortejin Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na gelmesi ile birlikte coşku ikiye katlandı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'ndaki program, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Çocuklarla birlikte sahneye çıkan Başkan Serkan Acar, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız. Ulu önderimiz, 'ulusal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. O kadar önemli bir gündü ki bugünü geleceğimize, çocuklarımıza hediye etti. Bizler, çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları, iyi birer vatandaş olmaları için elimizden geleni yapacağız. Onlar da eminim ki bu vatana bu millete sahip çıkacaklardır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Daha nice bayramlara inşallah."

Bora Duran coşkusu

Başkan Serkan Acar'ın konuşmasının ardından ASEV Latin Dansları Grubu ile minik öğrencilerin gerçekleştirdiği gösteriler katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Miniklerin dans gösterilerinin ardından sahneye çıkan Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Bora Duran gecenin finalini muhteşem bir konserle yaptı. Sevenleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Bora Duran en güzel şarkılarını Aliağalılar için seslendirdi. Aliağalılar Bora Duran'ın şarkıları ile 23 Nisan'ı doyasıya kutladı.

Aliağa'da 23 Nisan etkinliklerine katılımından dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar adına Bora Duran'a teşekkür plaketi takdim eden Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, “Bin yaşasın Atatürk, bin yaşasın cumhuriyet” dedi.

Kutlama programı havai fişek gösterileri ile son buldu.