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Aliağa'da bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre İzmir’in Aliağa ilçesi Çandarlı körfezi açıklarında 11.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre İzmir'in Aliağa ilçesi Çandarlı körfezi açıklarında 11.03 saatlerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 2.9 olarak açıklanan deprem yerin 9,3 kilometre altında gerçekleşti.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise 8,9 kilometrelik derinlikteki depremin büyüklüğü 2.8. Hafif şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Son olarak 9 Ekim Çarşamba günü Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesinde yerin 4 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti.

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