Aliağa'da bir yıl içerisinde alkolden 749 sürücün ehliyetine el konuldu

Uğurtaş, bazı suçlar hakkında da önemli bilgiler aktardı.

Aliağa ilçesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması yönünde, 2018 yılı içerisinde Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bir program düzenlendi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, ilçede asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar, alkol denetimleri, dolandırıcılık, aranan şahıslar, trafik ve diğer konularda yapılan çalışmalarla ilgi katılımcılara bilgiler verdi.

Yasin Uğurtaş, yapmış olduğu sunumda, 2017 yılına oranla 2018 yılında kişisel şikayetlerin arttığını, evden hırsızlık oranlarının azaldığı belirtti. Uğurtaş, bunun durumun sebebini caydırıcılığın sağlanabilmiş olmasına bağlayarak, yağma oranlarına dikkat çekti. Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, yüzde 14'den yüzde 5'e düşen sokakta gasp denilen olaylarda azalma meydana geldiğini aktardı.

Dolandırıcılığın 58'den 62'ye yükseldiğini de belirten Uğurtaş, Aliağa'da da yaygınlaşan dolandırıcılığın, internet üzerinden yapıldığını vurguladı. Bilişim suçlarının her geçen gün arttığını dile getiren Uğurtaş, internetin sağlıklı ve bilinçli kullanılmadığını söyledi. İnternet, telefon dolandırıcılığıyla mücadele ile ilgili bir proje gerçekleştireceklerinin müjdesini veren Uğurtaş, "Sadece polislerden oluşan bir tiyatro ekibi kuruduk. Telefon internet dolandırıcılığını anlatan, komik skeçlerle anlatmaya çalışacağız. Üç tane skecimiz var. Tahmin ediyorum şubat ayında sahnede olacağız. Hem güleceğiz hem eğleneceğiz hem tüm Aliağalıları dolandırıcılıklarla ilgili yüz yüze bilinçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Alkolden 749 kişinin ehliyetine el konuldu

Kasten yaralamalarda artışın gözlendiğini belirten Uğurtaş, şikayet kültürünün artmasının ve artan nüfusun bu artışta etkili olduğunu vurguladı. Uyuşturucu olaylarına müdahale sayısının 48'den 96'ya çıktığını ve yüzde yüz olay sayısının arttığını belirten Uğurtaş, "Bu durumdaki artış bizim için iyi bir şey. Bu durum yakalanan şahsın fazlalığı anlamındadır. Amacımız; Aliağa'yı uyuşturucudan tamamen temizlemek" şeklinde konuştu.

Alkollü araç kullanma ile ilgili 324 kişiye adli işlem yapıldığını söyleyen Uğurtaş, bu sayının azaltılması gerektiğini vurgularken, bu sayının aslında bu konuyla alakalı ne kadar çok işlem yapıldığını gösterdiğini açıkladı.

Geçen yıl 749 kişinin ehliyetine alkollü araç kullandığı için el konulduğunu vurgulayan Yasin Uğurtaş, alkollü araç kullanımı konusunda Aliağa'nın belli bir bilinç kazandığını da belirtti. Bunların dışında gürültülü araçların büyük oranda şehir trafiğinden men edildiğini de açıklayan Uğurtaş, direksiyon başında emniyet kemeri takılması hususunda çalışmalarının yoğunlaştığını belirtti. Aliağa için yeni kamera taleplerinin olduğunu paylaşan Uğurtaş, kamera sayısının artmasıyla Aliağa'nın güvenliğinin aynı seviyede artacağını belirtti.

"Emniyet, denizde de o kadar güçlü olmaya devam edecek"

Aliağa'da Deniz Liman Şube Müdürlüğü kurduklarını belirten Uğurtaş, "Büro olarak faaliyet gösteriyordu. Bir buçuk ay önce şube oldu. Artık il emniyet, İlçe emniyet müdürlüğü gibi ayrı bir statüsü var; ile bağlı durumda. Biz Aliağa'nın marka değerini yukarıya taşıdık. 2019 döneminde buraya bir tekne alacağız. Aliağa'nın içerisinde ki bütün yerleri biz denetleyeceğiz. Denizden olabilecek tüm devriye işlemleri sahil güvenlikle birlikte biz denetleyeceğiz. Emniyet karada ne kadar güçlüyse, denizde de o kadar güçlü olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Toplantı, yapılan sunumların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile toplantı sona erdi. Toplantıya ayrıca; Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, Aliağa merkez mahallesi muhtarları basın mensupların katılımıyla gerçekleşti.