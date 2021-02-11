Aliağa'da bir yılda 38 bin ton evsel atık toplandı

Aliağa'da 112 personel ve geniş araç filosuyla 30 mahallede görev yapan Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde kent genelinde 38 bin ton evsel atık topladı.

Sabah gün doğmadan mesaiye başlayan ekipler, gece yarısına kadar çalışmalarını sürdürüyor. Her türlü evsel nitelikli katı atıkları toplayan ve bertaraf tesislerine naklini sağlayan ekipler, kentteki cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması ve dezenfeksiyonunun yapılmasının yanı sıra vatandaşların sağlıklı, temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarına devam ediyor.

Evinden çıkamayan hastaların ve 65 yaş üstü vatandaşların Hilal Masa ALO 153 ya da 0530 277 22 22 numaralı BİP, Telegram ve WhatsApp çözüm hattına taleplerini iletmeleri halinde çöpleri evlerinden alınıyor.

Yıllık 38 bin ton evsel atık topladıklarını belirten Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Handan Çetiner Şirin, “Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak evsel atıkların toplanmasının yanı sıra kent genelinde parkların, sokakların, caddelerin ve ibadethanelerimizin temizliğini yapıyoruz. Okullar açıldığında okul bahçelerimizin temizliğini de biz üstleneceğiz. Kent merkezinde yaptığımız rutin çalışmaların yanı sıra orman bölgelerimizde de temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Temizlik konusunda halkımızın da katkılarını bekliyoruz.” dedi.

Evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri ya da evinde engelli hastası bulunan vatandaşlara “Çöp Taksi” ile hizmet verdiklerini de sözlerine ekleyen Handan Çetiner Şirin, “153 Hilal Masa'yı arayan ve adres, telefon bilgilerini veren kısıtlı vatandaşlarımızın evlerine giderek evlerindeki çöplerini alıyoruz” dedi.