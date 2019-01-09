Aliağa'da bir yılda 89 buçuk milyon groston elleçleme yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi aralık ayı olağan meclis toplantısında konuşan şube başkanı Adem Şimşek, “Aliağa'ya bir yılda gelen 5 bin 241 adet gemiden 89 buçuk milyon groston elleçleme yapıldı" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi aralık ayı olağan meclis toplantısı, şube başkanı Adem Şimşek'in yönetiminde gerçekleştirildi. M. Ender Özer Seminer Salonunda yapılan toplantıya Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Özgür Acar, Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Dokuz Eylül Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Esmer, Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi yönetim kurulu üyeleri katıldı. Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Türk ekonomisinin 2018 yılında gösterdiği performansa dikkat çekerek ihracatta rekor kırıldığını, bunun artarak devam edeceğini söyledi.

“Aliağa'da 89,5 milyon groston elleçleme yapıldı”

Yönetim olarak denizcilere hizmete etmeye hızlı başladıklarını belirten Şimşek, “Kısa sürede 170 üyeye ulaştık. Denizci kardeşlerimizin faaliyet belgeleri çok hızlı bir şekilde dağıtılıyor. İlerleyen günlerde etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. Aliağa'da 17 liman bulunduğunu hatırlatan Şimşek, “Aliağa'ya bir yılda gelen 5 bin 241 adet gemiden 89 buçuk milyon groston elleçleme yapıldı. Türkiye'ye gelen gemilerin yüzde 7,2'si Aliağa'ya geldi. Aliağa, Türkiye'de elleçlenen yükün yüzde 11,7'sine ev sahipliği yaptı” diye konuştu.

“İhracatımız 15 milyar 532 milyon dolara yükseldi”

2017 itibari ile Türkiye'nin dünyada 17'nci, Avrupa'da ise 6'ncı büyük ekonomiye sahip olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Türkiye ekonomisi 2017 yılında 7,4 büyüme performansı sergiledi. Türkiye 2018 yılının ikinci çeyreğinde 5,2 oranında büyüme kaydetti. Kasım ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı oranına göre yüzde 9.49 oranında artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldi. İhracat performansımız en fazla kasım ayında yükseldi ve rekor kırdı” ifadelerini kullandı.

“Deniz taşımacılığı 12 milyar tonluk hacime ulaştı”

Şimşek'in konuşmasının ardından toplantıya katılan Dokuz Eylül Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Esmer, dünya ve Türkiye'deki limanların güncel durumu hakkında sunum gerçekleştirdi. Liman kapasiteleri, ekonomik krizin limancılığa olası etkileri gibi konular hakkında katılımcılara bilgiler veren Esmer, şöyle konuştu: “2018 yılında deniz taşımacılığı yaklaşık 12 milyar tonluk bir hacme ulaştı. Bunun parasal karşılığı yaklaşık 18 trilyon dolar. Dünya üzerinde yaklaşık 5 bin 200, Türkiye'de ise yaklaşık 200 liman var. Limanlarda Çin'in çok önde olduğunu görüyoruz. Dünya'daki ilk 10 liman arasındaki 7 liman Çin'de bulunuyor."

Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday ise okulun Aliağa Deniz Ticaret Odasının sorumluluk sahasındaki tek okul olduğunu ve denizci bir nesil yetiştirmek için faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Toplantı çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.