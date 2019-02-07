Aliağa'da çevre dostu bez çantaların dağıtımı devam ediyor

Aliağa Belediyesi, doğada yok olma süresi yılları bulan alışveriş poşetlerinin kullanımını ortadan kaldırmak için binlerce bez çantayı vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtıyor.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce dağıtılan bez çanların ilk dağıtımı kapalı pazar yerinde yapıldı. Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masa, Yeni Şakran, Yeni Mahalle ve Helvacı hizmet binalarından da dağıtımı yapılan bez çantaların dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

Özellikle halk pazarlarında vatandaşlara takdim edilen bez çantaların dağıtımı, Yeni Mahalle'de kurulan halk pazarında da yapıldı. Bez çantalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Aliağa Belediyesi'ne teşekkür etti. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iki saatte 2 bin adet bez çanta dağıtımı yaptı.

Çevre dostu bez çantaların dağıtımına, Helvacı ve Yeni Şakran Mahallesi'nde kurulan pazarlarda ve kentin farkı noktalarında bulunan alışveriş marketlerinin önlerinde dağıtılmaya devam edeceği belirtildi.