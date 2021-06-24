Aliağa'da çevre temizliği için yoğun mesai

İzmir'de Aliağa Belediyesi, kent genelinde "daha temiz bir Aliağa" vizyonuyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çöp konteynerlerini ve sıklıkla kullanılan otobüs duraklarını dezenfektanlı suyla yıkıyor. Çalışmalara hız veren ekipler, vatandaşlar için sağlıklı bir ortam hedeflerken, bir çok nokta tertemiz bir görünüme kavuşturuldu.

Ekip olarak 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, “Daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarının yanı sıra sokakların yıkanması, süpürülmesi, çöp konteyneri, otobüs durağı gibi alanların da periyodik olarak temizliğini yapıyoruz. Başkanımız Serkan Acar'ın orman alanlarının temiz tutulması konusundaki talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz gruplarla orman temizliği de yapıyoruz” dedi.