Aliağa'da çocuklara özel eğlence devam ediyor

Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel olarak hazırladığı ‘Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı'nda “Ormanın Gücü” isimli tiyatro oyunu gösterime sunuldu.

Maviyle yeşilin buluştuğu Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanına kurulan ısıtmalı geçici gösteri merkezinde sahnelenen oyunu izlemek isteyen minik tiyatroseverler aileleriyle birlikte gösteri merkezine akın etti. Eğlenceli anlar sunan oyun aynı zamanda doğa ve ağaç sevgisini de çocuklara aşıladı. Tiyatronun yanı sıra çocukların büyük bir keyifle izlediği sihirbaz ve yüz boyama etkinlikleri de çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Yoğun ilgi gören oyun sonrasında çocuklara pamuk helva, süt ve kek ailelere ise çay ve su ikramları yapıldı.

'Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı' tüm hızıyla devam edecek. Pazar günleri çocuklara eğlenceli bir hafta sonu yaşatacak olan etkinlikler kapsamında 10 Mart Pazar günü ‘Deniz'in Oyunculuk Seçmesi' isimli oyun sahne alacak.