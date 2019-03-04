İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağa'da çocuklara özel eğlence devam ediyor

Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel olarak hazırladığı ‘Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı’nda “Ormanın Gücü” isimli tiyatro oyunu gösterime sunuldu.

Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel olarak hazırladığı ‘Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı'nda “Ormanın Gücü” isimli tiyatro oyunu gösterime sunuldu.



Maviyle yeşilin buluştuğu Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanına kurulan ısıtmalı geçici gösteri merkezinde sahnelenen oyunu izlemek isteyen minik tiyatroseverler aileleriyle birlikte gösteri merkezine akın etti. Eğlenceli anlar sunan oyun aynı zamanda doğa ve ağaç sevgisini de çocuklara aşıladı. Tiyatronun yanı sıra çocukların büyük bir keyifle izlediği sihirbaz ve yüz boyama etkinlikleri de çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Yoğun ilgi gören oyun sonrasında çocuklara pamuk helva, süt ve kek ailelere ise çay ve su ikramları yapıldı.



'Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı' tüm hızıyla devam edecek. Pazar günleri çocuklara eğlenceli bir hafta sonu yaşatacak olan etkinlikler kapsamında 10 Mart Pazar günü ‘Deniz'in Oyunculuk Seçmesi' isimli oyun sahne alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.