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Aliağa'da cumartesi ve çarşamba pazarları kapatıldı

Korona virüsü salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında, Aliağa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince kentte her hafta kurulan cumartesi ve çarşamba pazarları kapatıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan pazar yerleri konulu genelge uyarınca; halk sağlığının korunması, virüs salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında, Aliağa ilçesinde cumartesi ve çarşamba günleri kurulan halk pazarlarının kapatılması kararı alındı.


"Lütfen evlerimizde kalalım ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım" uyarısında bulunan Aliağa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, pazar yerlerinin ikinci bir genelgeye kadar kapalı kalacağını bildirdi.



Semt pazarları geliyor


Öte yandan Aliağa Belediyesi, virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşların temel ihtiyaçlarını mahallesinde karşılayabilecek semt pazarları projesini hızla gerçekleştirecek. İlk etapta, çarşamba ve cumartesi pazarlarının bulunduğu alanlarda haftanın 5 günü hizmet verecek temel gıda ve temizlik malzemelerini kapsayan semt pazarlarının kurulacağı öğrenildi.

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