Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı öncesi iş yerlerine Türk bayrağı dağıtıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına az bir süre kala Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, esnafları tek tek ziyaret etti. Başkan Serdar Berk, ziyaret sırasında işletmelerin camlarına asılmak üzere Atatürk posterli Türk bayrağı dağıttı. Toplamda 2 bin adet bayrak dağıtan Serdar Berk, esnafa hayırlı işler diledi.

Berk, "Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tüm esnafımıza dükkanlarına asmaları için çok güzel ve oldukça da anlamlı olan Atatürk resimli Türk bayrağı dağıtarak, herkesin birlik ve beraberlik içinde ve de coşkuyla bu bayramı kutlamalarını istiyoruz. Allah bu ülkenin birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.