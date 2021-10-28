Aliağa'da Cumhuriyet kupası sahiplerini buldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında organize edilen “Cumhuriyet Kupası Okullar Arası Futbol Turnuvası” final maçlarıyla sona erdi. 3 kategoride 30 okul takımının katıldığı turnuvada şampiyon olan takımlar kupa ve madalyalarını, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın elinden aldı.

Aliağa Belediyesi, Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aliağa Futbol Kulübü ve Yeniçeriler Taraftarlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Aslı Kavaklıoğulları Altyapı Tesisleri'nde oynanan maçları, veliler ve öğretmenler de büyük bir heyecanla takip etti.

Turnuvaya 12 ilkokul, 10 ortaokul ve 8 lise takımı olmak üzere toplam 30 takım katıldı. Aliağa'da bulunan ilköğretim, ortaokul ve lise düzeyi okullar arasında gerçekleştirilen turnuvanın final müsabakaları oynandı. Final karşılaşmalarında Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 4-3 mağlup eden Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulunu 2 -0 mağlup eden Petrokimya Ortaokulu ile Namık Kemal İlkokulu 4-0 yenen Petrokimya İlkokulu kendi kategorilerinde şampiyonluk elde etti.

Final müsabakaları sonrasında, turnuvada dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Törende takımlara kupa ve madalyalarını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ile Aliağaspor FK yöneticisi Turgay Mete verdi.

Spor etkinlikleri ile çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Turnuvaya renk katan çocuklarımıza ve onları destekleyen ailelerine çok teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bu turnuvaların geleneksel hale gelmesini istiyoruz. Futbolun dışında olimpiyat branşlarında da turnuvalar düzenlemeyi arzu ediyoruz. Okullarımıza bu konuda fiziksel desteğin yanı sıra ekipman desteği de sağlayacağız. Çocuklarımızın sporla daha fazla iç içe olması için tüm kurumlarla iş birliği içerisindeyiz. Turnuvanın Aliağamıza hayırlı olmasını diliyorum. Turnuvaya katılan ve başarılı olan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.