Aliağa'da dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyesi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesinin ardından, ortaokulu birincilikle tamamlayan öğrencilere düzenlenen törenle bisiklet hediye edildi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler yaz tatiline başladı. Aliağa'da da, dereceye giren öğrencilere bisiklet sürprizi yapıldı. Eğitim gördüğü ortaokulu birincilikle tamamlayan 14 öğrenciye, düzenlenen törenle bisiklet hediye edildi.

Bisiklet dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Zekeriya Güney, "Evlatlarımız pandeminin ardından yoğun bir eğitim-öğretim yılı geçirdiler. Bizde başarılı olan çocuklarımızı küçükte olsa ödüllendirmek istedik. Salih başkan bu talebimizi uygun gördü ve Aliağa Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak temin ettiler. Bizlerde burada evlatlarımıza hediyelerini taktim ettik. Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Geleceğimiz evlatlarımızdır. İnanıyorumki çocuklarımız ileride daha büyük yerlere gelecekler. Memleketimizin kalkınmasında ileri gitmesinde büyük çaba sarf edecekler" dedi.

Aliağa Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp de, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bir sene boyunca azim ve kararlık çalışarak okullarını birincilik ile bitirdiler. Kaymakamlığımız başkanlığında bir nebze olsa dahi ödüllendirmek istedik. Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında da başarılar diliyorum. Azim ve çalışmaları daim olsun inşallah. Tabi ki bu başarı aynı zamanda öğretmen ve ailelerinin de, onları da kutluyorum" şeklinde konuştu.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz ise dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Yapılan bisiklet dağıtım törenine ayrıca; Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, öğretmenler, öğrenciler ve davetli velilerde katıldı.