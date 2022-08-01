Aliağa'da dopdolu sanat devam ediyor

haftası, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da dopdolu sanat etkinlikleriyle geçti. Koray Avcı konserinden ‘Şen Makas' isimli tiyatro gösterimine, mini konserlerden çocuk oyunlarına, sinema şöleninden yoğun istek üzerine ikinci kez sahnelenen ‘Rumuz Goncagül'e kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluştu.

Yoğun ilgi gören Aliağa Sanat Günlerinin 5. haftası, Aliağalı gençlerin oluşturduğu ‘Araf' isimli müzik grubunun sanat sokağında düzenlediği mini konserle başladı. Şakran meydanda ‘Umudunu Kaybetme', Kent Park'ta ‘Ailecek Şaşkınız' isimli filmler izleyenlere sinema keyfi sundu. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda gösterime sunulan çocukların en sevdiği çizgi animasyon karakterlerinden ‘Niloya' ise açık hava tiyatrosunu dolduran miniklere eğlenceli saatler yaşattı.

Aliağa Sanat Günlerinin 5. haftası; Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho gibi usta ve başarılı oyuncuların rol aldığı ‘Şen Makas' tiyatro gösterimi ile devam etti. Amerika'da ‘En Uzun Süreli Oynanan Oyun' olarak Guinness Rekorlar Kitabına geçen gösterim yoğun ilgi görürken, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, iki perde halinde sahnelenen interaktif komedi oyununu tiyatroseverlerle birlikte izledi. Tiyatrokare oyuncuları oyun sonunda ayakta alkışlanırken, usta oyuncu Melek Baykal, Aliağa'nın çevresiyle, kültürüyle, sanatseverleriyle tam bir kültür-sanat kenti olduğunu ifade etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise Aliağa Sanat Günleri'ne renk katan Tiyatrokare ekibine teşekkür etti.

Aliağalılar Koray Avcı ile coştu

Aliağa Sanat Günlerinin yaz konserleri çerçevesinde, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Park Alanında sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanına motosikletle gelen Koray Avcı, konserine ‘Adaletin bu mu dünya' isimli şarkıyla başladı.

Konser alanına akın eden binlerce müziksever, ünlü sanatçının seslendirdiği tüm şarkılara hep birlikte eşlik etti. Konserin son bölümünde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sevilen sanatçıya Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan tarihi helvacı kilimi hediye etti.

Aliağa Sanat Günlerine katılımlarından dolayı Avcı'ya teşekkür eden Başkan Serkan Acar, “Yılın 360 günü rüzgarlı olan Aliağamızda siz bize yangın oldunuz biz de size rüzgar. Aliağalılar sevdi mi sevgi fırtınası estirir. O fırtınayla da sevdiklerine toz kondurmaz. Sanata ve sanatçıya sahip çıkan Aliağalıların gönlüne hoş geldiniz” dedi.

Aliağa Sanat Günleri'nin 5. haftası, Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) oyuncuları ile Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) eğitmenlerinin aynı sahneyi paylaştıkları ‘Rumuz Goncagül' isimli müzikal oyunla son buldu.

İlk sahnesini haziran ayında ASEV yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde yapan iki perdelik komedi oyunu, yoğun istek üzerine ikinci kez perde dedi. Türk tiyatrosunun önemli senaryo yazarlarından Oktay Arayıcı'nın 1977 yılında kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini ALBET Tiyatro Eğitmeni Demet Bozkurt yaptı. 23 kişilik oyuncu kadrosu ile 11 kişilik orkestra ekibinin yer aldığı gösterimde sahne alan ASEV Türk Sanat Müziği Koro Şefi Barış Doğan, şarkılarıyla oyuna renk kattı. Dans koreografileri ve sahne tasarımıyla da ilgi çeken oyunun sonunda oyuncular performanslarıyla ayakta alkışlandı.