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Aliağa'da eczanelere dezenfekte

İzmir’in Aliağa ilçesinde, korona virüsüne karşı tedbirli davranılırken, belediye ekipleri eczaneleri dezenfekte etti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, korona virüsüne karşı tedbirli davranılırken, belediye ekipleri eczaneleri dezenfekte etti.


Aliağa Belediyesi, vatandaşların sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Hemen hemen her noktayı dezenfekte eden, tedbiri elden bırakmayan ekipler, eczaneleri de unutmadı. Bu kapsamda, kentte hizmet veren tüm eczaneler özel solüsyonla dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi.

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