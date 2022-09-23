Aliağa'da eğitim sendikalarından, öğretmene karşı tehdit ve hakarete kınama

İzmir'in Aliağa ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda iddiaya göre, müdür yardımcısı Samet Arıcıoğlu'na tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen Deva Partisi Aliağa İlçe Başkanı Emre Kaya, bugün toplanan bazı eğitim sendikaları şube başkanları ve üyeleri tarafından kınandı.

Dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Deva Partisi Aliağa İlçe Başkanı Emre Kaya, okula bahçesine aracıyla girmek isteyince okul müdür yardımcısı Samet Arıcıoğlu tarafından engellenmiş, bunun üzerine Kaya ile aralarında tartışma yaşanmıştı. Müdür yardımcısı Samet Arıcıoğlu, tehdit ve hakarete uğradığını öne sürerek yargıya başvurdu.

Eğitim sendikalarının şube başkanları ve üyeleri, bugün olayın meydana geldiği okul önünde toplandı. Grup adına konuşma yapan Eğitim İş Aliağa Başkanı Emre Kara, “Aliağa Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Samet Arıcıoğlu, aracı ile birlikte zorla okul bahçesine girmek isteyen bir kişi tarafından tehdit edilmiş ve hakaretlere maruz kalmıştır. Okul bahçesinde anasınıfı öğrencilerinin bir kısmının da bulunduğu esnada, hakaretler eşliğinde aracı ile okul bahçesine giren şahıs, aracından inerek zorla ve tüm engellemelere rağmen okul binasına girmiş bu esnada kendisine ne sebeple geldiğini soran ve bu şekilde zorla okula giremeyeceğini belirten müdür yardımcısı Samet Arıcıoğlu'na ağza alınmayacak ifadeler kullanarak binaya girip arkadaşımıza yönelik tehditlerini sürdürmüştür. Eğitim emekçilerine yönelen her türlü şiddeti kınıyor, saldırıya maruz kalan Samet Arıcıoğlu arkadaşımıza, çalışma arkadaşlarına ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun diyoruz. Baskıya ve şiddete uğrayan hiçbir meslektaşımız sahipsiz ve yalnız değildir. Samet Öğretmen'imizin hukuki olarak her zaman yanında olduğumuzu, malum şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ve hukuki sürecin yakından takip edileceğini tüm kamuoyuna bildiririz" dedi.