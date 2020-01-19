Aliağa'da eğlenceli tatil başladı

Aliağa Belediyesi, çocukların hem eğlenceli hem de eğitici sanatsal etkinliklerle verimli bir yarıyıl tatili geçirebilmeleri için çok kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan 15 tatil programının ilk günü Helvacı ve Yeni Şakran Mahallesinde sahnelenen ‘Keloğlan Harikalar Sirkinde' adlı müzikal çocuk oyunu ile başladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyun çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Güldürü ögeleriyle çocuklara kahkahalar attıran oyun eğitici mesajlarıyla da dikkat çekti. Çocuklar için hazırlanan yarıyıl programı animasyon sinema gösterimlerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli kültür-sanat gösteriyle sürecek.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi ve Aliağa Gençlik Merkezinde devam edecek olan ücretsiz yarıyıl etkinlik takvimi şöyle:

19 Ocak Pazar

Keloğlan Harikalar Sirkinde

Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi

Saat: 13.00-15.00-17.00 (3 Seans)

20 Ocak Pazartesi

Yer: Aliağa Gençlik Merkezi

Saat: 13.00

-Sahne Sensin

-İlizyonist

-Hacivat Karagöz

-Kukla Gösterisi

-3 Animatör

21-22 Ocak

Göbeklitepe Rafadan Tayfa Filmi

Seanslar: 10.30-12.00-13.00-14.30-19.00-20.30

Yer: Aliağa Gençlik Merkezi Sinema Salonu