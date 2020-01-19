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Aliağa'da eğlenceli tatil başladı

Aliağa Belediyesinin çocuklara karne hediyesi olarak hazırladığı eğlenceli yarıyıl etkinlikleri başladı.


Aliağa Belediyesi, çocukların hem eğlenceli hem de eğitici sanatsal etkinliklerle verimli bir yarıyıl tatili geçirebilmeleri için çok kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan 15 tatil programının ilk günü Helvacı ve Yeni Şakran Mahallesinde sahnelenen ‘Keloğlan Harikalar Sirkinde' adlı müzikal çocuk oyunu ile başladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyun çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Güldürü ögeleriyle çocuklara kahkahalar attıran oyun eğitici mesajlarıyla da dikkat çekti. Çocuklar için hazırlanan yarıyıl programı animasyon sinema gösterimlerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli kültür-sanat gösteriyle sürecek.


Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi ve Aliağa Gençlik Merkezinde devam edecek olan ücretsiz yarıyıl etkinlik takvimi şöyle:


19 Ocak Pazar


Keloğlan Harikalar Sirkinde


Yer: Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi


Saat: 13.00-15.00-17.00 (3 Seans)


20 Ocak Pazartesi


Yer: Aliağa Gençlik Merkezi


Saat: 13.00


-Sahne Sensin


-İlizyonist


-Hacivat Karagöz


-Kukla Gösterisi


-3 Animatör


21-22 Ocak


Göbeklitepe Rafadan Tayfa Filmi


Seanslar: 10.30-12.00-13.00-14.30-19.00-20.30


Yer: Aliağa Gençlik Merkezi Sinema Salonu

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