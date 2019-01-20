Aliağa'da eğlenceli yarıyıl tatili başladı

Aliağa Belediyesi tarafından 4 Şubat'a kadar haftada dört gün ücretsiz olarak planlanan etkinlik programı ile çocukların hem sanatla iç içe olmaları hem de verimli bir tatil geçirmeleri hedefleniyor.

Karnelerini alan Aliağalı çocuklar yarıyıl tatilini, Aliağa Belediyesinin düzenlediği birbirinden eğlenceli kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçiriyor. Maviyle yeşilin buluştuğu 72 dönümlük dev sosyal donatı alanına kurulan Aliağa'nın ilk geçici gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinlikler çocuklara keyifli saatler yaşatıyor.

Dolu dolu eğlence

Etkinliklerin ilk gününde yüzlerce çocuk aileleri ile birlikte geçici gösteri merkezini tıklım tıklım doldurdu. Kaşık kukla yapım atölyesi ile başlayan etkinliklerde çocuklar kaşık kukla yapmayı öğrendi. Keyifli anlar yaşayan çocuklar bir yandan da eğitsel konularla da bilinçlendirildi. Kaşık kukla atölyesinin hemen ardından sahneye çıkan sihirbaz, yaptığı etkileyici gösteriler ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Etkinlikler kapsamında sahne alan “Orman Kahramanları” adlı müzikli çocuk oyunu ise hem eğlendirdi hem de küçüklere doğa ve ağaç sevgisini aşıladı.

Yağmura rağmen akın ettiler

Yağmura rağmen Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanına akın eden ve “Aliağa'da Tatil Var” etkinlikleri ile aileleriyle keyifli bir gün geçiren çocuklara program sonunda pamuk helva, kek, meyve suyu ikramları yapıldı. Büyüklere ise çay ve su ikramlarında bulunuldu. Aileler etkinlik alanından çocukları ile birlikte güzel bir gün yaşamanın mutluluğuyla ayrıldılar.

Eğlence devam edecek

Eğlence, etkinliklerin ikinci gününde de hız kesmeden devam edecek. 21 Ocak Pazar günü 13.00-14.00 / 14.00-15.00 saatleri arasında Kaşık Kukla Yapım Atölyesi, 15.30'da ‘Deniz'in Oyunculuk Seçmeleri' isimli çocuk tiyatrosu sahne alacak. Saat 20.00'de ise şarkıcı Serkan Yıldız, konseriyle katılımcılara müzik ziyafeti yaşatacak.