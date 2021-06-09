Aliağa'da el emeği ürünler görücüye çıktı

Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünleri görücüye çıkardı. Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi önünde halk oyunları gösterisiyle başlayan programın açılış kurdelesini, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve davetliler kesti.

Açılış konuşmasını yapan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, “Pandemi nedeniyle bu yıl sönük geçen kurslarımız inşallah bundan sonra çalışmalarına başlayacaktır. Halk Eğitimi Merkezi'nde 700'e yakın kurs açtık. Cezaevinde açılan kurslarla bu sayı çok daha arttı. Gönüllülüğe ve halkın tamamen eğitimine dayanan halk eğitimi kursları bizim için çok önemli. Burada halkın eğitimi ve mesleki kazanımı için çok özel bir eğitim sahası var. Halkla, mahalleyle ve ev hanımlarıyla bütünleşen çok değerli çalışmalar yapılıyor. Bugün gerçekleştirilen sergi açılışının ve buradaki kursların hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Açılışın ardından Kaymakam Ömer Karaman ve Başkan Serkan Acar, görücüye çıkan ürünlerin bulunduğu sergileri gezerek ürün sahiplerinden bilgi aldı. Kursiyerler tarafından yapılan el sanatları, perdelik kumaşlar, çeyizlik ürünler, resim, çini, ahşap boyama gibi çalışmalar katılımcıların beğenisini topladı.

Program sonrasında Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ile Tüpraş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yılmaz, Kaymakam Ömer Karaman ve Başkan Serkan Acar'a kursiyerlerin yaptığı el ürünlerinden hediyeler takdim etti.