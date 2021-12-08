Aliağa'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'nin eğitimi sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında, İzmir'in Aliağa ilçesinde kadınlara yönelik eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığının, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında eğitimlerde sürüyor. Bu kapsamda, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Helvacı Mahallesi'nde eğitim semineri düzenledi.

Helvacı Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde, emniyet mensuplarınca annelere uyuşturucu madde ile ilgili olarak eğitim verildi. "Uyuma" isimli projenin tanıtılarak "İki Ekmek" isimli kısa filmin izletildiği seminer ilgi gördü.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, projenin amacının annelerin hassasiyetini ve duyarlılığını arttırmak olduğunu vurguladı. Karaman, sadece kolluk kuvvetlerin narkotikle mücadele edemeyeceğini belirterek, annelerden evlatlarının takibini yapmasını, kimlerle, nerede zaman geçirdiğini, çocuklardaki psikolojik ve fiziksel değişimi yakından takip etmesini istedi.

Programa anne ve anne adayların yanı sıra; Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa Belediyesi AK parti Belediye Meclis Üyesi Serhat Aras, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz katıldı.