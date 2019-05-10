Aliağa'da Engelliler Haftası kutlandı

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası, İzmir'in Aliağa ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Engelliler Rehabilitasyon Derneği tarafından hazırlanan Engelliler Haftası, Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunarak, Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı Aytaç Bayar'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Program Engelsiz Kafe'de düzenlenen bir dizi etkinliklerle devam etti. Aliağa Engelliler Derneği Başkanı Aykut Bayar, “10-16 Mayıs tarihleri arası engellilerin sorunlarına ve çözüm noktalarına dikkat çekerek, amaçlı farkındalık oluşturmak için ülkemizde ve ilçemizde değişik etkinlik ve programlar düzenlenmektedir. Engelli olmak kusur değildir. Asıl engel zihinde ve kalptedir. Sevgi, saygı, umut ve azimle bütün engeller aşılabilir. Gerçek engel bu değerleri kaybedenlerdedir. Ülkemde her birey bir engelli adayı olmaması için gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını dilerim” dedi.

Gün boyu sürecek kutlama programında; Engelsiz Mehteran Takımı dinletisi, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları, Aliağa Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı step gösterisi, Aliağa Engelliler Derneğince oluşturulan özel bireylerin halk oyunları gösterisi, Hacivat ile Karagöz gösterisi ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

Programa Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız,İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Fuat Yalvaç, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.