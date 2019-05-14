Aliağa'da Engelliler Haftasına özel kutlama

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Engelliler Haftası nedeniyle Aliağa Özel Eğitim İş Uygulama Okulu tarafından kutlama programı düzenlendi.

Engelliler Haftası nedeniyle Aliağa ilçesinde etkinlikler düzenlendi. Aliağa Özel Eğitim İş Uygulama Okulu da, bir programa ev sahipliği yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını Aliağa Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Ali İhsan Ekdemir yaptı.

Program çerçevesinde, mezun öğrencilere diplomaları verildi. 3. kademe öğrencilerinden Ebru Çoban'a diplomasını Aliağa Kaymakamı Erhan Günay verdi.

Etkinliklerde; Nasrettin Hoca gösterisi, işaret dili ve halk oyunları gösterileri ile Aliağa Özel Eğitim İş Uygulama Okulu korosunun okuduğu şarkılar katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Programa; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Müftüsü Süleyman Demiryürek, daire amirleri, okul müdürleri öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.