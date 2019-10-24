Aliağa'da Esnaf Sarayı'nın temeli atıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, uzun bir süredir hayata geçirilmesi planlanan Esnaf Sarayı'nın temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Aliağa ilçesindeki oda seçimleri öncesi, başkan adaylarının seçim vaadi olan "Esnaf Sarayı" projesi, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk ile Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp'in döneminde hayata geçirilmeye başlandı. Çalışmaların başladığı Esnaf Sarayı içinse bir temel atma töreni düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törenle binanın temeli atılırken, çalışmalarda resmen başlamış oldu.

Törende konuşan Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk ve Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, binanın hayırlı olmasını diledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise binanın temelinin atılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Zekeriya Mutlu, "Bugün çok güzel bir olaya şahitlik etmek için bir araya geldik. Biz esnaf teşkilatının ahilikten aldığı terbiyeyle; bilimle, inavasyonla, teknolojiyle, güzel ahlakla yoğurarak mal ve hizmetlerimizi insanlara sunarken; bunları iyi makamlarda, iyi mekanlarda, insana yakışır bilim ve sanayinin ışığı içerisinde insana hizmet etmek için hizmet binaları yapıyoruz. Bugün burada benimle uzun yıllar emek vermiş arkadaşlarım var. Teşkilatta özellikle de bu bölgede beraber çalıştığımız oda başkanı arkadaşlarım var. Bu hizmet binasının arsasının alınışından bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm yöneticilere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Binamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Esnaflarımız hep birlikte kendi evlerini yapacaklar"

Zekeriya Mutlu'nun ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da bir konuşma yaptı. Acar, "Bugün hayırlı bir iş için bir araya geldik" diyerek başladığı konuşmasında şu ifadelere ter verdi:

"Esnaf odamızın ve şoförler odamızın hizmet binasının temelini atacağız. Bu proje uzunca zamandır hayal edilen ve hedeflenen bir şeydi; hem esnaf odamız için hem de şoförler odamız için. Bugün Serdar başkanım ve Salih başkanımın dönemine nasip oldu bu tören; ama bu arsanın alınmasından bugüne emeği geçen tüm oda başkanlarımızdan ve yöneticilerimizden Allah razı olsun. Burayı inşallah hep birlikte en kısa sürede bitireceğiz. Betonunu biz vereceğiz. Esnaflarımız hep birlikte kendi evlerini yapacaklar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" diye aktardı.

Konuşmaların ardından dua edilip kurbanda kesildi. Tören, hatıra fotoğrafının ardından son buldu. Törene ayrıca; Garnizon Komutanı Faruk Altun, Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Müftüsü Süleyman Demiryürek, oda temsilcileri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.