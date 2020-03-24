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Aliağa'da evlere paket dönemi

İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde lokanta, restoran ve büfe gibi hazır yiyecek satan işletmelerin müşteri kabul etmelerini geçici süreliğine yasaklarken Aliağa Belediyesi de vatandaşların ve işletmelerin mağduriyetlerini azaltmak adına kentte eve paket servisi yapan işletmelerin listesini kamuoyu ile paylaşıyor.


Aliağa Belediyesi ile Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odasının koordinesinde hazırlanan liste sayesinde vatandaşlar aradıkları hazır yemek işletmesine daha kolay ulaşabilecek. Korona virüs salgını nedeniyle ülkemizin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağalıların mümkün olduğunca evde kalmalarını, tedbiri elden bırakmamalarını, özellikle hijyen kurallarına uymalarını tavsiye etti. Berk, "Vatandaşlarımızın evde kalmaları sağlık için önemli bir hal aldı. Vatandaşlarımız, evde kaldıkları süre içerisinde hazır yiyecek için eve paket servisi yapan lokanta ya da restoranları tercih edebilirler. Aliağa esnafı olarak korona virüs ile mücadeleye her daim destek veriyoruz. Hijyen konusunda gayretli çalışmalarından dolayı Aliağa Belediyesine de teşekkür ediyoruz" dedi.

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