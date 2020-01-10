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Aliağa'da feci ölüm

İzmir Aliağa’da, Tüpraş İzmir Rafinerisi içerisinde devrilen kamyonun sürücüsü, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir Aliağa'da, Tüpraş İzmir Rafinerisi içerisinde devrilen kamyonun sürücüsü, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, İzmir'in Aliağa ilçesinde Tüpraş İzmir Rafinerisi içerisinde meydana geldi. Sabah vardiyası öncesi arazözün rutin kontrolünü yapan kamyon sürücüsü Murat Erem (31), virajı alamadı. Kamyon, orada bulunan bir vananın üzerine devrildi. Erem, olay yerinde hayatını kaybetti.

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