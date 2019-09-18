Aliağa'da Gaziler Günü kutlanacak

Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de ‘Mareşal' rütbesi ile ‘Gazi' unvanı verilişinin 98. yıl dönümü Aliağa'da düzenlenen törenle yarın kutlanacak.

Tören programı yarın saat 10.00'da Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Aliağa Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Aliağa Belediye Başkanlığı ve gaziler tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapılacak. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunacak. Ardından 19 Eylül 1921 tarih ve 153 Sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik ve Mareşallik Rütbesi' verilmesi ile ilgili meclis tutanakları okunacak. Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ve orduya teşekkür mesajını okuyacak. Tören programı günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasının ardından Çarşı Camiinde Kur'an-ı Kerim ve mevlut okunması ile son bulacak.