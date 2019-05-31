Aliağa'da geleceğin yıldızları ödüllerine kavuştu

Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü ve 3.Şenol Köse Şampiyonlar Ligi futbol turnuvasında şampiyonları belli oldu. Alt yaş gruplarından yaklaşık 200 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren takım ve sporcular için kupa töreni düzenlendi.

Aliağasporun altyapısında oynadıkları dönemde geçirdikleri kazalar sonucu yaşamlarını yitiren Kemal Harman, Övünç Yüksel ve Doğancan Üzüldü'nün isimleri düzenlenen futbol turnuvasıyla yaşatılıyor. Ayrıca uzun süre Aliağaspor'da altyapı antrenörlüğü yapmış olan ve üç yıl önce hayatını kaybeden Şenol Köse'de unutulmadı.

Nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporcular için Aslı Kavaklıoğulları Altyapı Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu ödül töreninde aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende minik sporculara ödüllerini Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Cahit Ayan, Hakan Şimşek, Kürşat Bahadır Turan, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, spor antrenörleri ile turnuvaya sponsor olan firma temsilcileri verdi.

Turnuvada şampiyon olan takımlar

Mini Minikler Şampiyonu: Fırtınaspor

Minikler Şampiyonu: Kabotajspor

Yıldızlar Şampiyonu: Degajspor

İkinci olan takımlar

Mini Minikler: Aslanspor

Minikler: İskelespor

Yıldızlar: Atletizimspor

Üçüncü olan takımlar

Mini Minkler: Kanaryaspor

Minikler: Golcülerspor

Yıldızlar: Güreşspor

Turnuvanın gol kralları

Mini Minikler Gol Kralı: Egemen Altuğ Çevik

Minikler Gol Kralı: Uğur Doğan Sarıkartal

Yıldızlar Gol Kralı: Celal Küçükmorkoç

Turnuvanın asist kralları

Mini Minikler Asist Kralı: Ahmet Yusuf Cihan

Minikler Asist Kralı: Burak Başakran, Deniz İsmet Bayam

Yıldızlar Asist Kralı: Ömer Mevlüt Topal

Turnuvanın en az gol yiyen kalecileri

Mini Minikler: Yağız Ekrem Yıldırım

Minikler: Göktuğ Efe Ceyranoğlu

Yıldızlar: Talha Kaan Çelik

Turnuvanın En Değerli Oyuncusu: Cemal Orta

Turnuvanın En Centilmen Oyuncusu: Egemen Nar

3. Şenol Köse Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası

Minikler üçüncüsü: Aliağa Bld. Spor Okulları

Yıldızlar üçüncüsü: Helvacı

Minikler ikincisi: Göztepe

Yıldızlar ikincisi: Aliağa Bld. Spor Okulları

Minikler şampiyonu: Aliağa FK

Yıldızlar şampiyonu: Aliağa FK

Sporcu Karne Ödülleri

Aliağa Belediyesi Futbol Spor Okulu

2007-2008 Doğumlular: 1.Ali Ege Tekin, 2.Uğur Cem Gül, 3.Mehmet Yalçın

2009-2010-2011 Doğumlular: 1.Uygar Tamer, 2.Caner Sancak, 3.Mustafa Yasin Erkmen

Aliağa FK Altyapı

U10-U11 Futbol Takımı: 1.Buğra Uğur Gündüz, 2.Efe Eksöz, 3.Berat Aydın

U12-U13 Futbol Takımı: 1.Bedirhan Güner, 2.Yunus Emre Kahya, 3.Rahmican Kafalı

U14-U19 Futbol Takımı: 1.Anıl Güven, Oğuzhan Çakın, 3.Erdem Bozdağ