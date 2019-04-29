Aliağa'da geleneksel köy hayrına yoğun ilgi

İzmir'in Aliağa ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 555 nüfuslu Çıtak Mahallesi'nde, geleneksel köy hayrı yapıldı. Bu yıl 5'inci kez düzenlenen köy hayrı, her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Aliağa ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi, geleneksel köy hayrına ev sahipliği yaptı. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan 555 nüfuslu mahalle hayır, bu yıl 5. kez düzenlendi. Köy hayrı yoğun ilgi gördü.

Çıtak Köy Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif sonrasında katılımcılara mahalle sakinlerinin imece usulü ile hazırladığı; keşkek, etli nohut, ayran ve helva ikram edildi. Çevre ilçelerden ve mahallelerden bir araya gelen misafirler, bir yandan kendilerine ikram edilen yemekleri tadarken diğer yandan da birbirleriyle bol bol sohbet etme fırsatı buldu.

Geleneksel köy hayrının bu yıl beşincisini gerçekleştirdiklerini belirten Çıtak Mahalle Muhtarı Üstün Güleç, "Geleneksel köy hayrımızı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yılından bugüne düzenli olarak yapıyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhu için gerçekleştirdiğimiz 5'inci köy hayrımızda yaklaşık 600 kişiye ikramda bulunduk. Aliağa ve çevre ilçelerden gelen misafirlerimiz oldu. Geleneksel olarak düzenlediğimiz bu köy hayrını önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çıtak Mahallesi'ndeki hayrın yanı sıra Aşağı Şakran ve Kalabak Mahallelerinde gerçekleştirilen köy hayırlarına da katıldı. Katıldığı etkinliklerde büyük küçük herkesin ilgisiyle karşılanan Başkan Serkan Acar, vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti.

Çıtak Mahalle Meydanı'nda kıl çadırda gerçekleştirilen hayra ayrıca; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, siyasi parti temsilcileri ile çevre ilçe ve mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.