Aliağa'da geleneksel satranç turnuvasında kıyasıya mücadele

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 112 öğrencinin katıldığı okullar arası 3. satranç turnuvası çekişmeli anlara sahne oldu.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kültür, sanat ve spor proje ekibi ile PETKİM iş birliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen okullar arası satranç turnuvasına ilk ve orta dereceli okullardan toplam 112 öğrenci katıldı. Satrancın öğrenciler arasında yaygınlaşmasının amaçlandığı turnuvada öğrenciler, dört kategori şeklinde yapılan maçlarda rakiplerini yenmek için kıyasıya mücadele etti. Ödül töreni öncesinde ise milli sporcu Atakan Mert Biçer ile Hüseyin Talha Kaya arasındaki gösteri maçı büyük ilgi gördü. Turnuvada, dereceye giren öğrencilere para ödülleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Satranç oyununun evrensel bir oyun olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, "Çocuklarımız bir parça olsun ekranlardan uzak tutulması, daha stratejik düşünmeleri ve daha farklı zaman geçirmeleri adına bu satranç eğitimlerinin arttırılması yönünde anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bu yarışmaya katılan, dereceye giren tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum; ayrıca satranç gibi bu oyunların yanı sıra da eğitimin en önemli parçası olan kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Bu tür organizasyonlara katılmak cesaret ve öz güven ister. Gençleri öz güvenlerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Petkim Spor Salonu'ndaki ödül törenine ayrıca; Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Petkim Genel Müdür Yardımcısı Halig Mustafayev, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Petkim Kurumsal İletişim Müdürü Bilge O'Flaherty, Aliağa Müftüsü Süleyman Demiryürek, okul müdürleri ile öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra velilerde katıldı.