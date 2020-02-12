Aliağa'da genç nüfus azaldı yaşlı nüfus arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Aliağa'nın 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusu bir önceki yıla göre azalırken 65 yaş ve üstü nüfusta ise artış görüldü.

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünden elde edilen verilere göre Aliağa'nın 2019 yılı nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 1,65 oranında artarak 95 bin 392'den 96 bin 974'e yükseldi. Ancak genç nüfus bir önceki yıla göre yüzde 2,77 oranında düştü. Aliağa'da 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus sayısı 2017 yılında 12 bin 498, 2018 yılında 12 bin 557, 2019 yılında ise 12 bin 208 olarak belirlendi. Bu nüfus içerisinde erkeklerin sayısı 7 bin 61, kadınların sayısı ise 5 bin 174 oldu. Aliağa'nın genç nüfusunda azalma görülürken 65 yaş ve üstü nüfusta artış yaşandı. 2017 yılında 6 bin 83 olan yaşlı nüfus 2018 yılında 6 bin 452, 2019 yılında ise yıllık yüzde 6,41 artışla 6 bin 866 oldu.

Nüfus oranında her yıl artış gözlenen Aliağa'da nüfus 2019 yılı verilerine 30-39 yaş aralığında yoğunlaştı. 30-39 yaş aralığında 19 bin 395 kişi yer alırken bu grupta erkeklerin sayısı 11 bin 21, kadınların sayısı ise 8 bin 374 kişi olarak belirlendi. 0-4 yaş grubunda 7 bin 185 kişi bulunurken en z nüfus 135 kişi ile 90 yaş ve üstü grupta yer alıyor. Ayrıca Aliağa nüfusuna kayıtlı 686 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.